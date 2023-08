Alıcılar smartfon almaq istəyəndə adətən həmin cihazın neçə il yeniləmə dəstəyi alacağına diqqət yetirir.

Day.Az xəbər verir ki, bəzi şirkətlər texniki xüsusiyyətlər və dizayn baxımından keyfiyyətli modellər istehsal etsələr də, proqram dəstəyi baxımından geri qaldıqları üçün onlara üstünlük verilməyə bilər.

"Xiaomi" bəzilərinin təqdir etdiyi, bəzilərinin isə tənqid etdiyi şirkətdir. Adətən satdığı smartfonlara iki il proqram dəstəyi verir. Eyni zamanda, rəsmi internet saytında yeniləmə dəstəyi başa çatmış cihazların daxil olduğu EOS siyahısını vaxtaşırı yeniləyir.

"Xiaomi"nin EOS siyahısına əlavə edilən telefonlar artıq "MIUI", "Android" və ya təhlükəsizlik yeniləmələrini almayacaq. Smartfonlarda ciddi təhlükəsizlik zəifliyi aşkar edilərsə, onlar artıq dəstəklənməsə belə, yeniləmələri alacaqlar. Bu kontekstdə bu yaxınlarda Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Redmi Note 9 Pro, Redmi 9C və Redmi Note 10 5G müvafiq siyahıya əlavə edilib.

Yeniləmə dəstəyi sona çatan Xiaomi modelləri:

1) Mi 1

2) Mi 2

3) Mi 2A

4) Mi 3

5) Mi 4

6) Mi 4S

7) Mi 4C

8) Mi 5

9) Mi 5S

10) Mi 5S Plus

11) Mi 5C

12) Mi 5X

13) Mi 6

14) Mi 6X

15) Mi 8

16) Mi 8 Lite

17) Mi 8 SE

18) Mi 8 UD

19) Mi 8 Pro

20) Mi 8 Explore Edition

21) Mi 9

22) Mi 9 Lite

23) Mi 9 Pro 5G

24) Mi 9T Pro

25) Mi 9 SE

26) Mi CC 9

27) Mi CC 9e

28) Mi CC 9 Pro

29) Mi Note

30) Mi Note 2

31) Mi Note 3

32) Mi Note Pro

33) MIX

34) MIX 2

35) Mi MAX

36) Mi MAX 2

37) Mi MAX 3

38) Mi A1

39) Mi A2

40) Mi A2 Lite

41) Mi A3 (Android One)

42) Mi Pad

43) Mi Pad 2

44) Mi Pad 3

45) Mi Pad 4

46) Mi Pad 4 Plus

47) MIX 2S

48) Mi MIX 2S

49) MIX 3

50) Mi MIX 3

51) Mi PLAY

52) Mi Note 10

53) Mi 10 Lite zoom (CN)

54) Mi Note 10 Lite

55) Mi 10 Pro (GLOBAL)

56) Mi 10 Pro (EEA)

57) Mi 10 (TR)

58) Mi 10 (ID)

59) Mi 10 (EEA)

60) Mi 10 (IN)

61) Mi 10 (RU)

62) Mi 10 (GLOBAL)

63) Mi 10 (CN)

64) Mi 10 Ultra (CN)

65) Redmi 1

66) Redmi 1S

67) Redmi 2

68) Redmi 2A

69) Redmi 3

70) Redmi 3S

71) Redmi 3X

72) Redmi 4

73) Redmi 4X

74) Redmi 4A

75) Redmi 5

76) Redmi 5 Plus

77) Redmi 5A

78) Redmi Note 1

79) Redmi Note 1S

80) Redmi Note 2

81) Redmi Note 2 Pro

82) Redmi Note 3

83) Redmi Note 4

84) Redmi Note 4X

85) Redmi Note 5

86) Redmi Note 5A

87) Redmi Note 5 Pro

88) Redmi Pro

89) Redmi 6

90) Redmi 6 Pro

91) Redmi 6A

92) Redmi Note 6 Pro

93) Redmi S2

94) Redmi Y2

95) Redmi Go

96) Redmi Note 7

97) Redmi Note 7S

98) Redmi Note 7 Pro

99) Redmi K20

100) Redmi 7

101) Redmi Y3

102) Redmi K20 Pro

103) Redmi 7A

104) Redmi 8

105) Redmi Note 8 Pro

106) Redmi Note 8T

107) Redmi 8A

108) Redmi Note 8 (ID)

109) Redmi 8A Dual

110) Redmi Note 8 (IN)

111) Redmi Note 8 (GLOBAL)

112) Redmi Note 8 (CN)

113) Redmi K30

114) Redmi K30 5G

115) Redmi K30 5G Speed

116) Redmi 10X (CN)

117) Redmi 10X Pro (CN)

118) POCO F2 Pro (GLOBAL)

119) Redmi Note 9 (EEA)

120) Redmi Note 9 (ID)

121) Redmi Note 9 (GLOBAL)

122) Redmi 9 (CN)

123) Redmi 10X 4G (CN)

124) Redmi 9A (GLOBAL)

125) Redmi K30i 5G (CN)

126) Redmi Note 9 (RU)

127) Redmi Note 9 Pro (EEA)

128) Redmi 9 (EEA)

129) Redmi 9A (EEA)

130) Redmi 9A (RU)

131) Redmi 9A (ID)

132) Redmi Note 9 Pro (TR)

133) Redmi 9A (IN)

134) Redmi Note 9 (TR)

135) Redmi 9A (CN)

136) Redmi 9 (ID)

137) Redmi 9C (GLOBAL)