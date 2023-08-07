https://news.day.az/azerinews/1587336.html Prezident İlham Əliyev Qazaxda “Venzana” mebel fabrikinin açılışında iştirak edib
Prezident İlham Əliyev Qazaxda “Venzana” mebel fabrikinin açılışında iştirak edib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 7-də Qazax rayonuna səfər edib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev Qazaxda "Venzana" mebel fabrikinin açılışında iştirak edib.
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