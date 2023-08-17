"Bir Zamanlar Çukurova"nın aktyoru məşhur serialda

"Ateş kuşları" serialına yeni aktyor daxil olacaq.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, layihədə sonuncu dəfə "Bir zamanlar Çukurova" serialında rol alan Bülent Polat rol alacaq. O, ekran işində "Doktor Feza" obrazına həyat verəcək.

Qeyd edək ki, serialın baş rollarını İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı canlandırır.