Tezliklə biz də Laçına qayıtmağı arzulayırıq.

Bunu Trend-ə açıqlamasında Laçın sakini Bahar Mərdanova deyib.

Onun sözlərinə görə, hazırda o bacısını Laçına yola salır. Laçın sakini deyib ki, Ali Baş Komandamıza can-sağlığı arzulayırıq. Hamımız sevinə-sevinə yurdumuza qayıdırıq. Biz Laçını ağlaya-ağlaya tərk etmişdik.