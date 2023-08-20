https://news.day.az/azerinews/1590899.html Tezliklə biz də Laçına qayıtmağı arzulayırıq - Laçın sakini
Tezliklə biz də Laçına qayıtmağı arzulayırıq - Laçın sakini
Tezliklə biz də Laçına qayıtmağı arzulayırıq.
Bunu Trend-ə açıqlamasında Laçın sakini Bahar Mərdanova deyib.
Onun sözlərinə görə, hazırda o bacısını Laçına yola salır. Laçın sakini deyib ki, Ali Baş Komandamıza can-sağlığı arzulayırıq. Hamımız sevinə-sevinə yurdumuza qayıdırıq. Biz Laçını ağlaya-ağlaya tərk etmişdik.
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