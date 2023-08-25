"Kirli sepeti"ndə onlar da rol alacaqlar
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İlk tanıtımı yayımlanan "Kirli sepeti" serialına yeni aktrisalar daxil olub.

Day.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işində Şeyda Merve Kölüklə Gözdə Seda Altuner rol alacaqlar. Merve "Meryem", Gözdə isə "Nərgiz" obrazını canlandıracaq.

Qeyd edək ki, serialın baş rollarını Serkay Tütüncü ilə  Ayça Bingöl canlandırır.