İşsizlikdən gileylənən Rüstəm Rusiyada seriala çəkildi

"Best Model of The World" yarışmasının qalibi, model Rüstəm Cəbrayılov Rusiyada seriala çəkilib.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə o, sosial media hesabında paylaşım edib. Rüstəm "Домашний" telekanalında yayımlanacaq "Ərik acısı" ("Абрикосовой горечи") adlı ekran işinin çəkilişlərindən olan görüntüləri izləyiciləri ilə bölüşüb.

Sözügedən serialda Rüstəm baş rollardan birini ifa edib. Onun sözlərinə görə, çəkilişlər Belarusda və Moskvada aparılıb. Ekran işinin təqdimatı isə yaxın aylarda olacaq.

Qeyd edək ki, bir müddətdir işsizlikdən şikayət edən R.Cəbrayılov Mədəniyyət Nazirliyinə müraciət etdiyini, eyni zamanda teatrda işə düzələ bilmədiyini söyləmişdi.