https://news.day.az/azerinews/1594775.html Valeh Bahaduroğlu vəfat etdi
O, doğulub boya- başa çatdığı İmişli rayonunun Əliqulular kənd qəbiristanlığında dəfn edilib.
Valeh Bahaduroğlu vəfat etdi
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, şair, Prezident təqaüdçüsü Valeh Bahaduroğlu vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, 63 yaşlı yazıçı qəfil dünyasını dəyişib.
O, doğulub boya- başa çatdığı İmişli rayonunun Əliqulular kənd qəbiristanlığında dəfn edilib.
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