Valeh Bahaduroğlu vəfat etdi
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Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, şair, Prezident təqaüdçüsü Valeh Bahaduroğlu vəfat edib.

Day.Az xəbər verir ki, 63 yaşlı yazıçı qəfil dünyasını dəyişib.

O, doğulub boya- başa çatdığı İmişli rayonunun Əliqulular kənd qəbiristanlığında dəfn edilib.
 