Daha bir serial eşqi gerçək oldu
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"Ya çok seversen" serialında sevgili obrazına həyat verən cütlük Kərəm Bürsinlə Hafsanur Sancaktutan eşq yaşamağa başlayıb.

Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, cütlük ötən gün kinoteatrda görüntülənib.

Aktyor kino zalını bağlatdırıb, onların yanında bir cütlük də olub.