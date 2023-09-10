https://news.day.az/azerinews/1596598.html Daha bir serial eşqi gerçək oldu - FOTO
Daha bir serial eşqi gerçək oldu - FOTO
"Ya çok seversen" serialında sevgili obrazına həyat verən cütlük Kərəm Bürsinlə Hafsanur Sancaktutan eşq yaşamağa başlayıb.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, cütlük ötən gün kinoteatrda görüntülənib.
Aktyor kino zalını bağlatdırıb, onların yanında bir cütlük də olub.
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