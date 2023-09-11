Банк UBS сократит сотни рабочих мест в Азии

Крупнейший банк Швейцарии UBS планирует сократить несколько сотен рабочих мест в Азиатском регионе после завершения процесса поглощения своего конкурента Credit Suisse. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным источников агентства, большая часть сокращаемых должностей ранее относилась к структурам поглощенного Credit Suisse. Точное число "избыточных" должностей еще не определено. Ожидается, что в первую очередь оптимизация затронет персонал филиалов банка в Гонконге и Сингапуре, в то время как должности в представительствах финансовой группы в Австрии и Индии сохранят текущую численность. В UBS не комментируют эти сведения.

Credit Suisse, чье поглощение конкурентом UBS было завершено 12 июня, понес в 2022 году самые большие убытки за всю 167-летнюю историю после банкротства стартапа Greensill Capital и инвестиционного фонда Archegos Capital Management. Тогда чистый убыток Credit Suisse составил 7,3 млрд швейцарских франков ($8,5 млрд) против 1,65 млрд франков годом ранее ($1,8 млрд), что свело на нет прибыль за десятилетие. Ранее в UBS сообщили о намерениях полностью отказаться от упоминания бренда Credit Suisse после завершения его интеграции в свою структуру к 2025 году.