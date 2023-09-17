https://news.day.az/azerinews/1598604.html Kamilə Babayeva yeni mövsümdən bu kanalda çalışacaq
Kamilə Babayeva yeni mövsümdən bu kanalda çalışacaq
Məşhur aparıcı Kamilə Babayevanın yeni iş yeri bəlli olub.
Day.Az Bizim.Media-ya istinadən bildirir ki, televiziya ulduzu bundan sonra fəaliyyətini "İctimai" televiziyada davam etdirəcək.
Kamilə sözügedən kanalda yayımlanan "Dik daban" verilişinin aparıcılarından biri olacaq.
Qeyd edək ki, Kamilə Babayeva ötən mövsüm Azərbaycan Televiziyasında (AzTV) "Görüş yeri" proqramının aparıcısı olub.
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