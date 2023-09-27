https://news.day.az/azerinews/1601747.html Prezident İlham Əliyev BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktorunu qəbul edib
Prezident İlham Əliyev BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktorunu qəbul edib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 27-də BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktoru xanım Maimuna Mohd Şərifi qəbul edib.
Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
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