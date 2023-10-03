O, finaldan öncə yeni serialla razılaşdı

"Aile" serialının heyətində dəyişiklik edilib.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ekran işində aktrisa Mine Kılıç rol alacaq. Onun hansı obrazı canlandıracağı hələlik bəlli deyil.

Qeyd edək ki, Mine hazırda final etməyə hazırlaşan "Ya çok seversen" serialında "Meryem" obrazına həyat verir.