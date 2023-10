Dreykin pərəstişkarlarına pis xəbər

Dünyaca məşhur reper Dreykin səhhətindəki problemlər bitmək bilmir.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə reper "Table for One" verilişində deyib. O, bu səbəbdən karyerasına ara vermək qərarı aldığını vurğulayıb.

Dreykin sözlərinə görə, o, uzun illərdir ki, mədəsindən əziyyət çəkir. Lakin indi müalicəsinə ciddi yanaşmaq istəyir.

Qeyd edək ki, son 13 il ərzində reper səkkiz studiya albomu buraxıb. Onun bu yaxınlarda "For All The Dogs" adlı yeni albomu işıq üzü görüb