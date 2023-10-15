Aytaç Şaşmazın serialında daha bir sima

Baş rollarını Şifanur Güllə Aytaç Şaşmazın paylaşacağı "Tutsak" serialında rol alacaq daha bir aktrisanın kimliyi bəlli olub.

Day.Az xəbər verir ki, ekran işində Sümeyra Koç rol alacaq. O, layihədə "Alara" obrazına həyat verəcək.

Qeyd edək ki, Sümeyra son olaraq "Kraliçe" serialında rol alıb.