"Arka sokaklar"dan sonra bu seriala çəkiləcək

Türkiyəli aktrisa Ela Yörüklünün yeni layihəsi bəlli olub.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa "Yıldızlar bana uzak" serialında rol alacaq. O. "Zuhal" obrazı ilə izləyicilərin qarşısına çıxacaq.

Qeyd edək ki, Ela son olaraq "Arka sokaklar" serialında rol alıb.