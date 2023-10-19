https://news.day.az/azerinews/1607987.html "Arka sokaklar"dan sonra bu seriala çəkiləcək - FOTO
"Arka sokaklar"dan sonra bu seriala çəkiləcək - FOTO
Türkiyəli aktrisa Ela Yörüklünün yeni layihəsi bəlli olub.
Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa "Yıldızlar bana uzak" serialında rol alacaq. O. "Zuhal" obrazı ilə izləyicilərin qarşısına çıxacaq.
Qeyd edək ki, Ela son olaraq "Arka sokaklar" serialında rol alıb.
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