Dünyanın 10 ən bahalı qapıçısı - SİYAHI
"Transfermarkt" internet portalı oyunçuların transfer dəyərinə dair yeniliklərə əsasən dünyanın ən bahalı 10 qapıçısının siyahısını hazırlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, 1-ci yerdə "Portu"da çıxış edən Dieqo Kostadır - 45 milyon avro. PSJ-dən Canluici Donnarumma 2-ci (45 milyon avro), "Milan"dan Mayk Menyan isə 3-üdür (45 milyon avro).
Dünyanın ən bahalı 10 qapıçısı:
1. Dioqo Kosta ("Portu", 45 milyon avro);
2. Canluici Donnarumma (PSJ, 45 milyon avro);
3. Mayk Menyan ("Milan", 45 milyon avro);
4. Tibo Kurtua ("Real", 45 milyon avro);
5. Ederson Moraes ("Mançester Siti", 40 milyon avro);
6. Andre Onana ("Mançester Yunayted", 40 milyon avro);
7. Qreqor Kobel ("Borussiya" Dortmund, 35 milyon avro);
8. Yan Oblak ("Atletiko", 35 milyon avro);
9. Alison Bekker ("Liverpul", 35 milyon avro);
10. Mark-Andre ter Ştegen ("Barselona", 35 milyon avro).
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