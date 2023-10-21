Dünyanın 10 ən bahalı qapıçısı

"Transfermarkt" internet portalı oyunçuların transfer dəyərinə dair yeniliklərə əsasən dünyanın ən bahalı 10 qapıçısının siyahısını hazırlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, 1-ci yerdə "Portu"da çıxış edən Dieqo Kostadır - 45 milyon avro. PSJ-dən Canluici Donnarumma 2-ci (45 milyon avro), "Milan"dan Mayk Menyan isə 3-üdür (45 milyon avro).

Dünyanın ən bahalı 10 qapıçısı:

1. Dioqo Kosta ("Portu", 45 milyon avro);

2. Canluici Donnarumma (PSJ, 45 milyon avro);

3. Mayk Menyan ("Milan", 45 milyon avro);

4. Tibo Kurtua ("Real", 45 milyon avro);

5. Ederson Moraes ("Mançester Siti", 40 milyon avro);

6. Andre Onana ("Mançester Yunayted", 40 milyon avro);

7. Qreqor Kobel ("Borussiya" Dortmund, 35 milyon avro);

8. Yan Oblak ("Atletiko", 35 milyon avro);

9. Alison Bekker ("Liverpul", 35 milyon avro);

10. Mark-Andre ter Ştegen ("Barselona", ​​35 milyon avro).