https://news.day.az/azerinews/1611445.html “Togg T10X” modelinin çatdırılmasında rekord qırmağa davam edir
“Togg T10X” modelinin çatdırılmasında rekord qırmağa davam edir
"Togg T10X" modelinin çatdırılmasında rekord qırmağa davam edir.
Day.Az xəbər verir ki, "Togg", ilk SUV modeli "T10X" haqqında açıqlama verib.
Şirkətin "X" hesabındakı yazısına görə, 3567 ədədi oktyabr ayında təhvil verilən "T10X" may ayından bu yana 9171 elektrikli avtomobil tədarük edib.
Qeyd edək ki, mühərrik gücü 160 kW olan avtomobilin maksimal sürəti 180 km/saatdır.
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