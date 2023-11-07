https://news.day.az/azerinews/1612853.html Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada İsa bulağında olublar
Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada İsa bulağında olublar
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva noyabrın 7-də Şuşada İsa bulağında olublar.
Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
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