Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada İsa bulağında olublar

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva noyabrın 7-də Şuşada İsa bulağında olublar.

Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.

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