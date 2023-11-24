https://news.day.az/azerinews/1616919.html Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev ilə görüşüb - FOTO
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev ilə görüşüb - FOTO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 24-də Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev ilə görüşüb.
Bu barədə Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
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