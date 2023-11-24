https://news.day.az/azerinews/1616932.html Prezident İlham Əliyev Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevlə görüşüb - FOTO
Prezident İlham Əliyev Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevlə görüşüb - FOTO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 24-də Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyevlə görüşüb.
Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
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