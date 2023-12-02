https://news.day.az/azerinews/1618927.html "Liverpul" dünya ulduzunu transfer etməkdən imtina etdi
"Liverpul" dünya ulduzunu transfer etməkdən imtina etdi
Kilian Mbappe karyerasını İngiltərədə davam etdirməyəcək.
Offsideplus.az xəbər verir ki, "Liverpul" fransalını transfer etməkdən imtina edib.
Bu məlumatı şəxsi "X" hesabı üzərindən tanınmış jurnalist Florian Plettenberq yayıb. Mbappe ilə artıq tək maraqlanan klub "Real"dı. "Kral" hücumçunu yanvarda transfer etmək istəyəcək.
Qeyd edək ki, Mbappenin PSJ ilə müqaviləsi 2023/24 mövsümünün sonunda başa çatacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре