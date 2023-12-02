"Liverpul" dünya ulduzunu transfer etməkdən imtina etdi

Kilian Mbappe karyerasını İngiltərədə davam etdirməyəcək. 

Offsideplus.az xəbər verir ki, "Liverpul" fransalını transfer etməkdən imtina edib. 

Bu məlumatı şəxsi "X" hesabı üzərindən tanınmış jurnalist Florian Plettenberq yayıb. Mbappe ilə artıq tək maraqlanan klub "Real"dı. "Kral" hücumçunu yanvarda transfer etmək istəyəcək.

Qeyd edək ki, Mbappenin PSJ ilə müqaviləsi 2023/24 mövsümünün sonunda başa çatacaq.