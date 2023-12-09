https://news.day.az/azerinews/1620809.html Şamaxının turizm potensialı “Euronews” telekanalında - VİDEO
Şamaxının turizm potensialı “Euronews” telekanalında - VİDEO
"Euronews" telekanalı Şamaxının turizm potensialı haqqında veriliş hazırlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, verilişdə Şamaxının fauna və florası, Azərbaycanda ilk dəfə burada keçirilmiş şar festvalı, eləcə də rayonda yetişdirilən üzüm sortları və astrofizika rəsədxanası haqqında məlumat verilib.
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