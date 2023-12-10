https://news.day.az/azerinews/1621005.html Prezident İlham Əliyev və Aleksandar Vuçiç hərbi texnika və avadanlıqlara baxıblar
Prezident İlham Əliyev və Aleksandar Vuçiç hərbi texnika və avadanlıqlara baxıblar
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandar Vuçiç dekabrın 10-da hərbi texnika və avadanlıqlara baxıblar.
Bu barədə Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
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