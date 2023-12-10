Prezident İlham Əliyev və Aleksandar Vuçiç hərbi texnika və avadanlıqlara baxıblar

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandar Vuçiç dekabrın 10-da hərbi texnika və avadanlıqlara baxıblar.

Bu barədə Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. 

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