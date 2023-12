Mütəxəssislər qış mövsümündə müntəzəm olaraq süfrənizdə olması lazım olan qidaların siyahısını açıqlayıb. Bu qidalar immunitet sistemini güclü saxlamaq üçün mütləqdir.

Day.Az axşam.az-a istinadən həmin qidaların siyahısını təqdim edir:

Nar tərkibindəki vitaminlər sayəsində ən güclü antioksidant xüsusiyyətlərə malik meyvələrdən biridir. Tərkibindəki zəngin C, E və K vitaminləri, həmçinin kalsium, kalium və maqnezium kimi minerallar sayəsində immunitet sistemini dəstəkləyir və bizi xəstəliklərdən qorumağa kömək edir. Narın qabığının meyvə ilə yanaşı güclü antioksidant xüsusiyyətlərə malikdir. Bu səbəbdən nar qabıqlarını yaxşıca təmizlədikdən sonra çay şəklində dəmləyib 1-2 stəkan istehlak edə bilərsiniz.

Qış mövsümünün ən gözəl rəngarəng qidalarından olan balqabağın tərkibində olan A vitamini immunitet sistemi hüceyrələrinin funksiyalarının tənzimlənməsində rol oynayır. Beləliklə, immunitetimizin güclənməsinə mühüm töhfə verir. A vitamini müxtəlif yoluxucu xəstəliklərə də müalicəvi təsir göstərir. Balqabağı qidalanma planınıza qızardılmış və ya şorba hazırlayaraq əlavə edə bilərsiniz.

Balıqda çoxlu omeqa 3 yağ turşuları, melatonin, triptofan və taurin kimi immunitet sistemini tənzimləyən komponentlər var. Müntəzəm olaraq balıq istehlakının da bağırsaqlardakı faydalı bakteriyaların sayının artmasına töhfə verir. Güclü bir immunitet sistemi üçün bağırsaqlarda faydalı bakteriyaların çox olması vacibdir. Qış ayları müxtəlif növ balıqların olduğu aylardır. Bundan yararlanmalısınız.

Ətraflı

Heyva güclü antioksidant tərkibli meyvədir. Tərkibindəki C vitamini və fitokimyəvi maddələrlə immunitet sistemimizi gücləndirməyə kömək edir. Gün ərzində istehlak edəcəyiniz meyvələrdən biri kimi heyvanın bir hissəsini istifadə edə bilərsiniz. Öskürək və ya boğaz ağrınız zamanı heyvanı cökəyə doğrayaraq da istehlak edə bilərsiniz.

İmmunitetin əsas hormonlarından biri D vitaminidir. Sümük sağlamlığını dəstəkləyən D vitamini də kalsiumun udulmasına və sümük əmələ gəlməsinə kömək edir. D vitamini çatışmazlığı osteoporoz, osteomalasiya və digər sümük xəstəliklərinə səbəb ola bilər. İmmunitet sistemini gücləndirir. D vitamini immunitet sisteminin düzgün işləməsi üçün lazımdır. D vitamini çatışmazlığı infeksiya riskini artıra bilər.

İtburnu C vitamini baxımından çox zəngin tərkibə malikdir. Tərkibindəki C vitamini sayəsində immunitet sistemini gücləndirir, immunitet sistemindəki bir çox hüceyrə funksiyasında rol oynayır. Tərkibindəki zəngin polifenollar sayəsində soyuqdəyməyə qarşı da qoruyucu təsir göstərir. Burada mühüm məqam C vitamininin istiyə davamlı olmayan bir vitamin olmasıdır. Yəni marmelad kimi qidaların uzun müddət qaynadılması və ya işlənməsi ilə əldə edilən C vitamini miqdarı əhəmiyyətli dərəcədə azalır.

Güclü immun sistemi üçün sağlam bağırsağa sahib olmaq çox vacibdir. Buna görə kefir içə bilərsiniz. Tərkibindəki faydalı bakteriyalar sayəsində kefir bağırsaq florasının tənzimlənməsində son dərəcə əhəmiyyətli funksiyaya və güclü immunitetə ​​malik olan bağırsaqda faydalı bakteriyaların sayını artırmağa kömək edir. Bundan əlavə, tərkibində karbohidratlar, yağlar və zülallar kimi makronutrientlər var.

Kökdə olan beta karoten immunitet sistemi ilə əlaqəli funksiyaları tənzimləməyə kömək edir. Tərkibindəki C vitamini ilə yanaşı, kalium və sink kimi minerallar və fenolik birləşmələr yerkökü qışda immuniteti dəstəkləmək üçün çox qiymətli bir qida halına gətirir. Yerkökü də yaxşı bir lif mənbəyi olmaqla bağırsaq sağlamlığını dəstəkləyir. Yerkökü salatlara əlavə edərək və ya çiy halda istehlak edərək zəngin qida məzmunundan faydalana bilərsiniz.