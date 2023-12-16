Mahsunun serialında yeni aktyorlar

Türkiyəli aktyor-müğənni Mahsun Kırmızıgülün baş rolunu canlandıracaği "Güzel atlar diyarı" serialına yeni aktyorlar daxil olub.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ekran işində Melis Birkan, Eren Vurdem rol alacaqlar.

Qeyd edək ki, serial "Kanal D" kanalında yayımlanacaq.