https://news.day.az/azerinews/1622398.html Mahsunun serialında yeni aktyorlar - FOTO
Mahsunun serialında yeni aktyorlar - FOTO
Türkiyəli aktyor-müğənni Mahsun Kırmızıgülün baş rolunu canlandıracaği "Güzel atlar diyarı" serialına yeni aktyorlar daxil olub.
Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ekran işində Melis Birkan, Eren Vurdem rol alacaqlar.
Qeyd edək ki, serial "Kanal D" kanalında yayımlanacaq.
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