“SR Group Co” MMC və Lynk & Co şirkətləri arasında saziş imzalanıb

Azərbaycanın ən böyük avtomobil idxalçılarından biri olan "SR Group Co" MMC-nin tərkibində olan "Aztech Autohouse" MMC Lynk & Co brendinin Azərbaycan bazarına daxil olması haqqında saziş imzalayıb!

İmzalama mərasimi "Four Seasons"otelində baş tutmuşdur.

Müqavilənin şərtlərinə əsasən, "Aztech Autohouse" MMC Lynk & Co brendinin regionda rəsmi distribütoru olacaq. Bu tərəfdaşlıq Azərbaycan istehlakçılarına avtomobil mobilliyi sahəsində qabaqcıl texnologiyalara çıxış imkanı verəcək, həmçinin Lynk & Co brendi bazarda yerli müştərilərin xüsusiyyətləri və tələbləri nəzərə alınmaqla, müvafiq modelləri təqdim edəcək.

"Yeni premium" seqmentdə öz yerini tutan Lynk & Co Volvo təhlükəsizliyini, Avropa stilində dizaynı, qabaqcıl texnologiyası və dinamik yeni enerjisini birləşdirərək müştərilərə dəyərli və unikal təcrübələr təklif edir. "Changing Mobility Forever - Mobilliyi Sonsuzadək Dəyişmək" fəlsəfəsini mənimsəyən brend qlobal yanaşması ilə Azərbaycanda mobillik anlayışını köklü bir şəkildə yeniləməyə hazırlaşır.

"SR Group Co" MMC şirkətinin avtomobil sektorunun direktoru Toğrul Paşayev çıxışında qeyd etmişdir: "Bu əməkdaşlıq Azərbaycana sadəcə başqa bir avtomobil brendini gətirməkdən əlavə, ölkədə yeni bir yaşam tərzi tanıtmaqdan ibarətdir. Lynk & Co-nun "Bir maşından daha artığı" fəlsəfəsi mükəmməl şəkildə bizim gözləntilərimizlə uyğun gəlir. Avtomobil həvəskarlarına sadəcə mobillikdən daha çoxunu - yenilik, əlaqəlilik və sürprizlə zənginləşdirilmiş bir təcrübə təklif edirik.

Lynk & Co Haqqında:

2016-cı ildə bazara çıxarılan Lynk & Co avtomobili şəhər həyatını əhatə edərək yeni nəsil üçün yaradılmışdır. Yeni avtomobil brendindən daha çox, Lynk & Co qlobal, açıq və əlaqəli düşüncələri ilə avtomobil sənayesini yenidən müəyyənləşdirir. Brend əsas hədəf olaraq insanları, avtomobilləri və onları əhatə edən dünyanı birləşdirən açıq platforma qurmağı seçib. Xatırladaq ki, yaxın aylarda Lynk & Co brendinin müştərilərə rəsmi təqdimat mərasimi keçiriləcək.

Xatırladaq ki, "SR GROUP Co MMC" bir sıra fərqli sektorlar üzrə müxtəlif uğurlu biznes sahələrinə sahib olduğu kimi, avtomobil sektorunda da 1996-cı ildən bu günədək davam edən böyük bir təcrübəyə malikdir. Bu sahədə sahib olduğu brendlərin Mercedes, Skoda, Changan, Leap Motor, XPENG hər biri öz seqmentində bazarın liderlərindən biri kimi çıxış edir. Bazarda bu mövqeyini daha da möhkəmləndirməsi üçün şirkətin yeni brend olaraq Lynk & Co-nu ölkəyə gətirməsi seçimi təsadüfi də deyil.

Ünvan: Əhməd Rəcəbli 40B,

Əlaqə: *5544