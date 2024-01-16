https://news.day.az/azerinews/1629825.html Prezident İlham Əliyev Lənkəranda yeni inşa edilmiş müasir penitensiar kompleksdə yaradılan şəraitlə tanış olub
Prezident İlham Əliyev Lənkəranda yeni inşa edilmiş müasir penitensiar kompleksdə yaradılan şəraitlə tanış olub
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 16-da Lənkəranda yeni inşa edilmiş müasir penitensiar kompleksdə yaradılan şəraitlə tanış olub.
Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
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