Müşviqdən anası ilə bağlı paylaşım

Aktyor Müşviq Şahverdiyev anası ilə bağlı paylaşım edib.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktyor valideyni Sənubər xanımla görüntülərini sosial şəbəkədə paylaşaraq onun doğum gününün olduğunu bildirib:

"Əziz ana, can ana. təbrik edirəm, Allah sənə uzun ömür, can sağlığı versin. Bütün valideynlərə can sağlığı arzu edirəm".