CeyLo çəhrayı kombinezonda

Amerikalı müğənni-aktrisa Cennifer Lopez "Apple Music"də "This is me... Now"u təqdim etmək üçün yenidn kamera qarşısına keçib.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ifaçı çəkilişdə çəhrayı krujevalı kombinezon, korset və çəhrayı xəz kürkdən istifadə edib.

Həmin fotosessiyanı təqdim edirik: