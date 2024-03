Məşhur qrupun solisti 74 yaşında öldü

"Raspberries" musiqi qrupunun solisti Erik Karmen vəfat edib.

Day.Az baku.ws-ə istinadən bildirir ki, 1970-ci ilərin məşhur qrupunun üzvü 74 yaşında dünyasını dəyişib.

Onun vəfat xəbərini həyat yoldaşı Emi Karmen yayıb:"Çox böyük kədərlə Erik Karmenin vəfat xəbərini sizlə çatdırıram. Bizim sevgi dolu mehriban Erikimiz qəfildən dünyasını dəyişdi. Onun musiqiləri dünyadakı bir çox insana təsir etdi".

Karmenin ölüm səbəbi isə hələlik açıqlanmayıb. Sənətçi "Go All The Way" adlı mahnısı ilə məşhurlaşıb.