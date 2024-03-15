https://news.day.az/azerinews/1645025.html Prezident İlham Əliyev BMT-nin Baş Assambleyasının 78-ci sessiyasının prezidenti Dennis Fransisi qəbul edib - FOTO
Prezident İlham Əliyev BMT-nin Baş Assambleyasının 78-ci sessiyasının prezidenti Dennis Fransisi qəbul edib - FOTO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 15-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyasının 78-ci sessiyasının prezidenti Dennis Fransisi qəbul edib.
Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
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