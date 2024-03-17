https://news.day.az/azerinews/1645541.html Şakira Pike ilə bağlı etiraf etdi
Şakira Pike ilə bağlı etiraf etdi
Karyeramı Jerar Pikeyə qurban verdim.
Day.Az Kult.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu məşhur müğənni Şakira jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
"Jerarın futbol oynaması, onun yanında olmaq üçün karyeramı uzun müddət dayandırdım. Sevgi üçün çox şey qurban verdim", - Şakira bildirib.
Qeyd edək ki, Şakira və "Barselona" klubunun müdafiəçisi Jerar Pike 2022-ci ildə ayrılıb. Şakira həyat yoldaşının ona xəyanət etdiyini bildirərək, ondan ayrıldığını elan edib.
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