Şakira Pike ilə bağlı etiraf etdi

Karyeramı Jerar Pikeyə qurban verdim.

Day.Az Kult.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu məşhur müğənni Şakira jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

"Jerarın futbol oynaması, onun yanında olmaq üçün karyeramı uzun müddət dayandırdım. Sevgi üçün çox şey qurban verdim", - Şakira bildirib.

Qeyd edək ki, Şakira və "Barselona" klubunun müdafiəçisi Jerar Pike 2022-ci ildə ayrılıb. Şakira həyat yoldaşının ona xəyanət etdiyini bildirərək, ondan ayrıldığını elan edib.