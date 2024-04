Beynəlxalq təcrübə mübadiləsi Azərbaycanda onjoloji yardımın təkmilləşdirilməsinin açarı kimi

İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə xərçəngdən ölüm hallarının azaldılması sahəsində qazanılmış uğurlara baxmayaraq, onkoloji xəstəliklər bəşəriyyət üçün qlobal problem olaraq qalır, əhalinin həyat keyfiyyətinə və əmək qabiliyyətinə təsir göstərir. Xərçəng bütün dünyada əsas ölüm səbəblərindən biridir və 2022-ci ildə təxminən 10 milyon insanın ölümü onun payına düşüb[1]. Həmin il Azərbaycanda onkoloji xəstəliklərdən 11 000-dən çox insan dünyasını dəyişmişdir[2]. Azərbaycanlı və xarici ekspertlər Pfizer biofarmasevtika şirkətinin beynəlxalq dəstəyi ilə xərçəngin yükü və onun diaqnozunun genişləndirilməsi və milyonlarla insanın həyatını xilas edən innovativ müalicə üsullarının inkişafı üçün lazım olan addımlar mövzusunda iki günlük konfrans keçirdilər. Tədbir 5-6 aprel 2024-cü il tarixlərində baş tutdu.

Aprelin 5-də səhiyyə işçiləri üçün "Breast cancer treatment options and oncological services in Central Asia and Caucasus" mövzusunda konfrans keçirilib. Tədbirdə bu sahənin aparıcı mütəxəssislərinin rəhbərliyi ilə aktiv müzakirələr aparılıb. Altı məruzəçi 30 iştirakçı ilə süd vəzisinin metastatik xərçəngi olan xəstələr üçün terapiya seçərkən məqsəd və yanaşmalarını müzakirə etdi, ən son klinik yeniliklər haqqında bilik mübadiləsi etdi və süd vəzisi xərçəngi olan xəstələrin müalicəsi ilə bağlı təcrübələrini bölüşdü.

Ertəsi gün "SƏHİYYƏ" TV studiyasında "No patients behind. Modern treatment for oncology patients in Azerbaijan" mövzusunda mətbuat konfransı keçirildi. Tədbirin əvvəlində səhiyyə sahəsində aparıcı mütəxəssislər dünyada və Azərbaycanda onkologiyanın vəziyyətindən danışdılar. 2022-ci ildə ölkədə 18500-dən çox yeni xərçəng hadisəsi müəyyən edilib ki, onların ən çox yayılmış növləri ağ ciyər xərçəngi (12,7%), süd vəzisi xərçəngi (bütün halların 11,9%-i) və mədə xərçəngi (10,9%) olub[3]. Ekspertlər diqqəti bütün dünyada qadınlar arasında birinci yerdə olan süd vəzi xərçənginin sürətlə yayılması probleminə yönəldiblər: hər il təxminən 2,3 milyon yeni xəstəliklə bağlı diaqnoz qoyulur[4].

Azərbaycan Süd Vəzi Xəstəlikləri Mütəxəssisləri Assosiasiyasının təsisçisi, Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkologiya kafedrasının dosenti, PHD Həqiqət Vəliyeva son yerli məlumatları təqdim edib: "2022-ci ildə süd vəzi xərçəngi ilə xəstələnmə əhalinin hər 100 000 nəfərinə 32,9, ölüm - 11.8 nəfər təşkil etmişdir. Bu göstərici Avropa İttifaqı, ABŞ, Avstraliya ölkələri ilə müqayisədə aşağıdır, bu isə xəstəliyin kifayət qədər aşkarlanmamasına dəlalət edə bilər və gələcək bu istiqamətdə işlərin aparılmasını tələb edir. Eyni zamanda Azərbaycanda təbabət intensiv inkişaf edir, bu sahədə müəyyən uğurlarımız var. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi ölkədəki bütün qadınları süd vəzisi xərçənginə qarşı mütəmadi olaraq skrininqdən keçməyə çağırır. Azərbaycan hökuməti və beynəlxalq təşkilatlar səhiyyə xidmətlərindən istifadənin yaxşılaşdırılmasına və əhalinin sağlamlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəlmiş proqramların yaradılması üzərində fəal işləyirlər. Bu proqramlara maarifləndirici kampaniyalar, pulsuz skrininq müayinələri və bu xəstəliklə üzləşmiş qadınlara dəstək daxildir. Hər bir qadının vaxtında həkimə müraciət edə bilməsi üçün xəstəliyin risk faktorları və simptomları barədə maarifləndirmə işləri aparılır".

Süd vəzi xərçəngi cəmiyyətin və dövlətin birgə səylərini tələb edən problemdir. Yalnız təhsil, səhiyyə xidmətlərinin əlçatanlığının təmin edilməsi və xəstələrə dəstək vasitəsilə xəstəlik hallarının sayını azaltmaq və bu diaqnozla üzləşmiş insanların həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq olar.

Onkoloqlar xərçəng yükünün azaldılması ilə bağlı xəstəliyin erkən diaqnostikası və vaxtında müalicəsi, əhalinin xərçəng, onun risk faktorları və simptomları haqqında məlumatlılığının artırılması da daxil olmaqla, əsas addımları, müasir diaqnostika və müalicə üsullarına bərabər çıxış imkanlarını müzakirə etdilər. Səhiyyə mütəxəssisləri əksər pis vərdişlərin xəstəliyin inkişaf ehtimalını artırması ilə əlaqədar olaraq sağlam həyat tərzinə riayət etməyin vacibliyini də vurğuladılar. Məsələn, böyrək xərçəngi üçün əsas risk faktorları - siqaret çəkmək, spirtli içki içmək, artıq çəki və hipertoniya - modifikasiyaya məruz qalır. Ekspertlərin fikrincə, peşəkar tibb ictimaiyyətinin işinin keyfiyyət standartlarını daim yüksəltmək də eyni dərəcədə vacibdir.

Tibb elmləri doktoru, professor, Amerika Klinik Onkologiya Cəmiyyətinin (ASCO) Mərkəzi Asiya və Qafqazda səfiri, Qazaxıstan Onkologiya və Radiologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun (ASC KazNIOR) İdarə Heyətinin sədri, Qazaxıstan Onkoloji Cəmiyyətinin prezidenti Dilyarə Kaydarova qeyd etdi: "Təəssüf ki, həm Qazaxıstanda, həm də Azərbaycanda süd vəzi xərçəngi zamanı sağ qalma səviyyəsi çox aşağıdır. Xərçəngin erkən aşkarlanması ilə bağlı problemlər var, qismən ona görə ki, insanlar hər il xərçəng müayinəsindən keçməyə həvəsli deyillər. Bu konfransın köməyilə biz müntəzəm onkoloji skrininqin vacibliyini ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq və xərçəngin xüsusilə erkən mərhələdə aşkar edildiyi təqdirdə ölüm hökmü olmadığını söyləmək istəyirik. Üstəlik, əlimizdə bütün zəruri müalicə variantları var, buna görə də bu gün xərçəng diabet və ya ürək xəstəliyi kimi xroniki bir xəstəliyə çevrilə bilər. Ümid edirəm ki, bu və digər birgə tədbirlər bizə cari problemləri həll etməyə, tibbi xidmətin keyfiyyətini yüksəltməyə kömək edəcək və xəstələrimizin terapiyadan istifadə imkanlarını yaxşılaşdırmağa kömək edəcək."

Xəstələrin innovativ dərmanlardan istifadə imkanlarının təmin edilməsi xərçəng yükü ilə uğurla mübarizənin son dərəcə vacib hissəsidir. Mütəxəssislər vurğuladılar ki, onkoloji xəstəliklər çoxşaxəlidir, ona görə də müalicə tədqiqatlarına və ixtiralarına yanaşma xəstəliyin özü kimi adaptiv və çevik olmalıdır.

Pfizer-in Qazaxıstan Respublikası, Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu üzrə tibb direktoru Zarinna Kojaxmetova şirkətin xərçəng inqilabi müalicəsinin yaradılmasına yönəlmiş işini təqdim edib: "Bu media tədbiri, eləcə də dünənki konfrans Pfizer-in onkologiya sahəsində ekspert dialoqunun qurulmasına və həkim təhsilinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəlmiş beynəlxalq təcrübə mübadilələrinə verdiyi töhfəni əks etdirir. Hesab edirik ki, bu cür səylər bütün dünyada onkoloji yardımın inkişafına kömək etməlidir və Azərbaycanda hər bir onkoloji xəstəsinin innovativ terapiyaya daha yaxşı çıxış əldə etməsi üçün səy göstəririk. <...> İnqilabi terapiya xərçənglə yaşayan insanların yaşamını yaxşılaşdıra və ömrünü uzada bilər. Lakin təkcə dərmanlar kifayət deyil. Yalnız həkimlərin yüksək peşəkarlığı, onların təcrübəsi, şəxsi iştirakı və xəstələrə diqqətli münasibət ilə birlikdə müalicə uğurlu ola bilər".

Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkologiya kafedrasının assosiativ professoru, PHD Elçin Hüseynovun sözlərinə görə, müasir cərrahiyyə və skrininq avadanlıqlarının olmasını nəzərdə tutan yüksək keyfiyyətli tibbi xidmətlə yanaşı, xərçənglə uğurlu mübarizənin ən mühüm komponenti öz səriştələrini daim təkmilləşdirən, beynəlxalq tədris və praktiki proqramlarda iştirak edən kadrların, yüksək ixtisaslı onkoloqların hazırlanmasıdır.

Yuxarıda göstərilənlərin hamısına yekun vuraraq ekspertlər vurğuladılar ki, onkoloji yardımın yaxşılaşdırılması üçün təkcə xərçəng dərmanları kifayət deyil, buna görə də qabaqcıl skrininq alətlərini və yaxşı təchiz olunmuş tibb müəssisələrini birləşdirən bütöv yanaşmanın tətbiqi, innovativ target və immuno-onkoloji müalicəyı çıxışın yaxşılaşdırılması, həkimlərin ixtisas səviyyəsinin daim artırılması, ictimaiyyətin və tibbi camiənin yüksək məlumatlılığı bizə 21-ci əsrin ən dəhşətli xəstəliklərindən biri ilə effektiv mübarizə aparmağa kömək edəcəkdir.

