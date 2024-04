Ürək üçün qüvvətləndirici çaylar hansılardır?

Ürəyə içkilər faydalıdırmı, təsir edirmi? Bəli, qida kimi bəzi içkilər də vacibdir.

Day.Az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, məşhur həkim Yelena Malışeva ürək üçün 3 faydalı içkini açıqlayıb.

"Mənim sevimli smuzim: qaragilə, ispanaq, banan və kök. Bu içki C vitamini, lütein, kök, marqansla zəngindir. Qaragilədə 3 sutka vitamin C norması var, əgər onu dondursaz, miqdar 10 dəfə artacaq. C vitamini damarların elastikliyini artırır, gözlərin görmə torlu qişasıı qidalandırır, gözləri sərbəst radikallardan təmizləyir. Heç bir əlavəsiz, təbii qara qəhvə.

Gündə 1-3 fincan qəhvə aritmiya və infarkt riskini 14% azaldır. Sinus ritm pozulmasına qarşı da qəhvə effektivdir.

Qəhvə sidikqovucu olduğu üçün, təzyiqi yüngülcə salır. Gündə 2 fincan təmiz qəhvə içənlərdə diabetr riski də azalır.

Məkkə gülü, qırmızı karkade çayı - Sudan qızılgülüdür. İmmun sistemi gücləndirir, damarlara tonus verir, təzyiqi normallaşdırır.

Bu içkiləri profilaktik məqsədlə hər həftə birini 10 gün, 12 gün içə bilərsiz", - həkim qeyd edib.