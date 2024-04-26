https://news.day.az/azerinews/1655412.html Prezident İlham Əliyevin Berlində Kansler Olaf Şolts ilə geniş tərkibdə görüşü başa çatıb - VİDEO
Prezident İlham Əliyevin Berlində Kansler Olaf Şolts ilə geniş tərkibdə görüşü başa çatıb - VİDEO
Aprelin 26-də Berlində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Almaniya Federativ Respublikasının Federal kansleri Olaf Şoltsla geniş tərkibdə görüşü başa çatıb.
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