Prezident İlham Əliyevin Berlində Kansler Olaf Şolts ilə geniş tərkibdə görüşü başa çatıb

Aprelin 26-də Berlində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Almaniya Federativ Respublikasının Federal kansleri Olaf Şoltsla geniş tərkibdə görüşü başa çatıb.

Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.