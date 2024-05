Trend BİA Avropada nüfuzlu media resurslarının ilk üçlüyündə yer alıb

Trend BİA Avropada nüfuzlu media resursları reytinqində üçüncü yeri tutub.

Bunu dünyanın aparıcı xəbər monitorinq servislərindən biri olan "Feedspot" tərəfindən hazırlanmış reytinq məlumatları təsdiqləyir.

"Feedspot" tərəfindən dərc olunan "Top 20 European News Websites To Follow in 2024" hesabatının məlumatlarına əsasən, Trend BİA Avropa bazarında üç ən yaxşı informasiya resursu siyahısına daxildir.

Day.Az xəbər verir ki, Trend ilə yanaşı, ilk üçlükdə "Euronews" və "POLITICO Europe" kimi nüfuzlu nəşrlər yer alıb.

"Feedspot" reytinq tərtib edərkən KİV-in dərc etdiyi materialların aktuallğını, nəşrin nüfuzunu, abunəçilərin sayını və oxucu auditoriyasını nəzərə alır. Reytinqin hazırlanması üzərində KİV, texnologiya və s. sahəsində onlarla ekspertdən ibarət komanda çalışır.

"Feedspot" reytinqinin ilk onluğuna "EU Reporter", "EUobserver", "The Local Spain", "Radio Free Europe / Radio Liberty", "VoxEurope | European news, cartoons and press reviews", "Electropiknik CZ", "The Baltic Times" saytları daxil olub.

Reytinqin tam siyahısı ilə aşağıdakı keçiddən tanış ola bilərsiniz.

https://journalists.feedspot.com/european_news_websites/