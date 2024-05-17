Prezident İlham Əliyev və Prezident Aleksandr Lukaşenko Cıdır düzündə olublar

Mayın 17-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Cıdır düzündə olublar.

Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.

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