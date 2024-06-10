https://news.day.az/azerinews/1667066.html Prezident İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ankaranın Esenboğa Hava Limanında görüşüblər - FOTO
Prezident İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ankaranın Esenboğa Hava Limanında görüşüblər - FOTO
İyunun 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ankaranın Esenboğa Hava Limanında görüşüblər.
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