Prezident İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ankaranın Esenboğa Hava Limanında görüşüblər

İyunun 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ankaranın Esenboğa Hava Limanında görüşüblər.