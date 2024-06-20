Müəllif: Fərid Qasımov

İşlǝrin robotlaşdırılması (Robotic Process Automation - RPA) - data processing vǝ proses robotlaşdırma bazarı İT sektorunun ǝn sürǝtlǝ inkişaf edǝn sahǝlǝrindǝn biri hesab olunur. Analitiklǝrin mǝlumatlarına görǝ, 2028-ci ilǝ qǝdǝr dünya RPA bazarı 13.7 milyard dollara çatacaq ki, bu da onun böyük potensialından xǝbǝr verir. Azǝrbaycan bazarı robotlaşdırmaya digǝrlǝrindǝn sonra müraciǝt etsǝ dǝ, hazırda bu sahǝdǝ geridǝ qalanlara sürǝtlǝ qovuşur.

RPA texnologiyaları dünyadakı biznes proseslǝrinin transformasiyasını davam etdirir, onları daha sǝmǝrǝli vǝ qǝnaǝtli edǝrǝk. Azǝrbaycan bazarı bu innovasiyaları fǝal tǝtbiq edǝrǝk, dünya liderlǝrinǝ sürǝtlǝ çatır. Gǝlǝcǝkdǝ RPA vǝ süni intellektlǝ inteqrasiya işin avtomatlaşdırılması vǝ optimallaşdırılması üçün yeni üfüqlǝr açacaq, şirkǝtlǝri daha rǝqabǝtli vǝ uğurlu edǝcǝkdir.

RPA-ya giriş: Robotic Process Automation nǝdir?

RPA (Robotic Process Automation) - proqram robotlarının kömǝyi ilǝ rutin vǝ tǝkrarlanan tapşırıqları avtomatlaşdırmağa imkan verǝn texnologiyadır. Bu robotlar data daxil etmǝ, ǝmǝliyyatların emalı, hesabatların hazırlanması vǝ digǝr rǝqǝmsal sistemlǝrlǝ ǝlaqǝ kimi tapşırıqları yerinǝ yetirmǝklǝ insan hǝrǝkǝtlǝrini tǝqlid edirlǝr. RPA-nın ǝsas üstünlüyü müǝssisǝlǝrǝ sǝmǝrǝliliyi artırmağa, xǝrclǝri azaltmağa vǝ sǝhvlǝrin sayını azaltmağa imkan vermǝsidir.

RPA proqram botlarından standart biznes proseslǝrini hǝyata keçirmǝk üçün istifadǝ edir. Bu botlar fasilǝsiz işlǝyǝ bilǝr vǝ istirahǝtǝ ehtiyac duymurlar ki, bu da tapşırıqların icrasının mǝhsuldarlığını vǝ sürǝtini xeyli artırır. Proqram robotları müxtǝlif sistemlǝr vǝ platformalarla inteqrasiya oluna bilǝr, davamlı data vǝ proses axınını tǝmin edǝrǝk. Onlar ǝnǝnǝvi olaraq böyük insan resursu tǝlǝb edǝn tapşırıqları yerinǝ yetirǝ bilǝr vǝ ǝmǝkdaşları daha strateji vǝ yaradıcı işlǝrǝ yönǝldǝ bilǝr.

Robotlaşdırma ilǝ biznesin sǝmǝrǝliliyi

Müǝssisǝnin ölçüsündǝn vǝ gǝlirliliyindǝn asılı olmayaraq, hǝr bir rasional rǝhbǝr mövcud resurslardan sǝmǝrǝli istifadǝ etmǝyǝ çalışır. On minlǝrlǝ işçinin çalışdığı iri korporasiyalarda resurs israfından qaçmaq çǝtindir. Xüsusǝn böhranlı dövrlǝr üçün belǝ itkilǝrǝ yol vermǝk yolverilmǝzdir. RPA texnologiyaları proqram robotlarının kömǝyi ilǝ rutin biznes proseslǝrini avtomatlaşdırmağa imkan verir. Bu texnologiyaların tǝtbiqi işçilǝrin sǝmǝrǝliliyini artırır, xǝrclǝri vǝ risklǝri azaldır, xidmǝtlǝrin keyfiyyǝtini vǝ idarǝetmǝ proseslǝrini yaxşılaşdırır. Mǝsǝlǝn, UBS böyük qlobal fǝaliyyǝti olan İsveçrǝ bankıdır. COVID-19 dövrü ǝrzindǝ İsveçrǝ Federal Şurası böhran keçirǝn şirkǝtlǝr üçün 0% illik faizlǝ kreditlǝr tǝklif etdi. UBS-in ǝsas problemi müraciǝtlǝrin dalğasına hökm etmǝk üçün infrastrukturun olmaması idi. 10000 müraciǝt toplanmışdı. Buna görǝ dǝ UBS ümumi rǝqǝmsallaşma çǝrçivǝsindǝ bu kreditlǝrin emalı üçün RPA-dan istifadǝ edǝ bilǝcǝyini qǝrara aldı. Komanda bütün avtomatlaşdırma prosesini cǝmi 6 gün ǝrzindǝ RPA ilǝ tǝtbiq etdi. Bu texnologiya sayǝsindǝ hǝr bir kreditin emalı 40 dǝqiqǝdǝn 5 dǝqiqǝyǝ endirildi ki, bu da vaxt vǝ insan resurslarına qǝnaǝt etmǝyǝ imkan verdi.

RPA-nın mǝhdudiyyǝtlǝri vǝ imkanları

Proqram robotları qeyri-strukturlaşdırılmış data vǝ kağız sǝnǝdlǝrlǝ işlǝyǝ bilmǝz. Texniki dǝstǝkdǝ onlar standart sorğuları sǝmǝrǝli yerinǝ yetirir, lakin qeyri-standart vǝziyyǝtlǝrdǝ işçi heyǝtinin müdaxilǝsi tǝlǝb olunur.

Robotlar rutin tapşırıqları sürǝtlǝ vǝ dǝqiqliklǝ yerinǝ yetirirlǝr ki, bu da insanları yükdǝn azad edib potensiallarından daha rasional istifadǝ etmǝyǝ imkan verir. İnsan resursu hǝr bir tǝşkilatın ǝsas kapitalı olaraq qalır vǝ ondan maksimum sǝmǝrǝli istifadǝ edilmǝlidir.

Yaradıcı özünüreallaşdırma vǝ gǝlǝcǝk bacarıqlar

Robotlaşdırma elektron kommunikasiyaların, CRM (müştǝri münasibǝtlǝri idarǝetmǝsi) vǝ ERP (müǝssisǝ resurslarının planlaşdırılması) sistemlǝrinin, rǝqǝmsal sǝnǝd dövriyyǝsinin tǝtbiqi kimi informatlaşdırmanın yeni mǝrhǝlǝsidir. RPA sistemlǝrinin tǝtbiqi rutin ǝmǝliyyatları robotlara ötürmǝyǝ, ǝmǝkdaşları yükdǝn azad etmǝyǝ vǝ onları daha vacib vǝzifǝlǝrǝ yönǝltmǝyǝ, eyni zamanda proseslǝri optimallaşdırmağa vǝ sürǝtlǝndirmǝyǝ imkan verir. Robotlaşdırma hǝmçinin işçilǝrǝ tǝlǝblǝri dǝ dǝyişdirir. Sorğu olunan rǝhbǝrlǝrin tǝxminǝn yarısı texniki ixtisaslarından asılı olmayaraq, avtomatlaşdırma vǝ süni intellekt alǝtlǝrindǝn istifadǝ bacarığının gǝlǝcǝk işçilǝr üçün açar bacarıq olacağını qǝbul edir. Gǝlǝcǝk bacarıqlara data tǝhlili vǝ şǝrhi, maşın tǝlimi vǝ süni intellekt alqoritmlǝri ilǝ işlǝmǝ, RPA sistemlǝrinin iş prinsiplǝrini başa düşmǝ, hǝmçinin avtomatlaşdırılmış hǝlllǝri tǝtbiq vǝ iş proseslǝrinǝ uyğunlaşdırma bacarığı daxildir. Bu bacarıqlar ǝmǝkdaşlara yeni texnologiyalarla sǝmǝrǝli ǝmǝkdaşlıq etmǝyǝ, mǝhsuldarlığı artırmağa vǝ şirkǝtin inkişafına yaradıcı töhfǝ vermǝyǝ imkan verǝcǝkdir.