https://news.day.az/azerinews/1672244.html Azərbaycanın ABŞ-nin Los-Anceles şəhərindəki baş konsulu geri çağırılıb - SƏRƏNCAM
Azərbaycanın ABŞ-nin Los-Anceles şəhərindəki baş konsulu geri çağırılıb - SƏRƏNCAM
Ramil Kamil oğlu Qurbanov Amerika Birləşmiş Ştatlarının Los-Anceles şəhərində Azərbaycan Respublikasının baş konsulu vəzifəsindən geri çağırılıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq Sərəncam imzalayıb.
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