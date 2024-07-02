Azərbaycanın ABŞ-nin Los-Anceles şəhərindəki baş konsulu geri çağırılıb

Ramil Kamil oğlu Qurbanov Amerika Birləşmiş Ştatlarının Los-Anceles şəhərində Azərbaycan Respublikasının baş konsulu vəzifəsindən geri çağırılıb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq Sərəncam imzalayıb.