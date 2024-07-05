Azərbaycan, Özbəkistan və Qırğızıstan prezidentlərinin Şuşada qeyri-rəsmi naharı olub

İyulun 5-də Şuşada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun qeyri-rəsmi naharı olub.

Bu barədə Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.