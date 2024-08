Fransanın zəhərlədiyi cənnət: orada insanlar ölümə məhkumdur

Müəllif: Elçin Alıoğlu

Mənbə: Trend

"The New York Times" qəzetində New York Times-ın müxbiri Hanna Beech tərəfindən "Zəhərlənmiş cənnət Paris Olimpiya oyunlarında sörfinqə ev sahibliyi edir" adlı məqaləsi dərc olunub.