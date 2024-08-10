Германия одобрила продажу оружия на рекордную сумму

Власти Германии за первое полугодие выдали разрешений на экспорт оружия на общую сумму €5,6 млрд. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на ответ Минэкономики ФРГ на соответствующий запрос депутата Бундестага Севим Дагделен (группа "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - BSW), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Незадолго до земельных выборов в Восточной Германии (пройдут в сентябре в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии - прим. ТАСС) федеральное правительство снова демонстрирует свои фатальные политические приоритеты, разрешая экспорт оружия на рекордную сумму", - приводит агентство слова Дагделен. По ее мнению, вместо того, чтобы инвестировать в образование, инфраструктуру и здравоохранение, власти раздают "подарки оружием" Киеву.

По информации Минэкономики, в ведении которого находятся вопросы выдачи разрешений на экспорт, в том числе военной продукции, речь пока идет о предварительных данных.

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