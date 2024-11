Ən təhlükəli elektron siqaretlər hansılardır?

Kanadanın McGill Universitetinin alimləri tədqiqat qrupunun bir hissəsi olaraq müəyyən ediblər ki, giləmeyvə dadı və ətri olan elektron siqaretlər ağciyərlərin təbii müdafiəsini zəiflədə bilər və orqanizmin infeksiyalara qarşı mübarizəsini çətinləşdirir. Tədqiqatın nəticələri PNAS-da (Proceedings of the National Academy of Sciences) dərc edilib.

Day.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, tədqiqatçılar bir neçə gün ərzində siçanları elektron siqaret buxarına məruz qoyub və gəmiricilərin ağciyərlərində immun hüceyrələrini müşahidə etmək üçün real vaxt rejimində kompüter görüntülərindən istifadə ediblər. Təcrübə həm ətirli vapların, həm də klassik elektron siqaretlərin təsirlərini qiymətləndirib.

Nəticələr göstərib ki, giləmeyvə ətirli vapes tərəfindən buraxılan bəzi kimyəvi maddələr ağciyərlərdə immun hüceyrələrini iflic edir. Xüsusilə, zərərli hissəcikləri çıxarmaqdan məsul olan alveolyar makrofaqlar adlanan hüceyrə populyasiyası mənfi təsir göstərir. Alimlər izah ediblər ki, bu təsir orqanizmin tənəffüs yolu infeksiyalarına qarşı həssaslığını artırır.

Alimlər həmçinin ləzzətsiz vapların eyni təsirə malik olmadığını müəyyən ediblər. Bununla belə, onları sağlamlıq üçün təhlükəsiz hesab etmək olmaz.