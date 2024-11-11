“Siyah bere”də onlar da rol alacaq

Türkiyəli aktyor İlhan Şenlə Özge Gürelin baş rollarını paylaşdığı "Siyah bere" serialında rol alacaq aktyorlar bəlli

Day.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işində Kaya Akkaya ilə Erkan Sever rol alacaqlar.

10 bölümlük layihə "Tabii" platformasında yayımlanacaq.