https://news.day.az/azerinews/1705768.html “Siyah bere”də onlar da rol alacaq - FOTO Türkiyəli aktyor İlhan Şenlə Özge Gürelin baş rollarını paylaşdığı "Siyah bere" serialında rol alacaq aktyorlar bəlli Day.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işində Kaya Akkaya ilə Erkan Sever rol alacaqlar. 10 bölümlük layihə "Tabii" platformasında yayımlanacaq.
“Siyah bere”də onlar da rol alacaq - FOTO
Türkiyəli aktyor İlhan Şenlə Özge Gürelin baş rollarını paylaşdığı "Siyah bere" serialında rol alacaq aktyorlar bəlli
Day.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işində Kaya Akkaya ilə Erkan Sever rol alacaqlar.
10 bölümlük layihə "Tabii" platformasında yayımlanacaq.
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