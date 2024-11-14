https://news.day.az/azerinews/1707120.html Prezident İlham Əliyev Braziliyanın vitse-prezidenti ilə görüşüb Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 14-də Braziliya Federativ Respublikasının vitse-prezidenti Jeraldu Alkmin ilə görüşüb. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyev Braziliyanın vitse-prezidenti ilə görüşüb
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 14-də Braziliya Federativ Respublikasının vitse-prezidenti Jeraldu Alkmin ilə görüşüb.
Xəbər yenilənəcək
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