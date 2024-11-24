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Şahinkaya bu seriala gəlir

"Kral Kaybederse" serialında daha bir aktrisa rol alacaq. Day.Az xəbər verir ki, aktrisa Nilperi Şahinkaya da bu serialda rol alacaq. Aktrisa gerçək həyat hekayəsindən bəhs olunan layihədə "Özlem" obrazına həyat verəcək. Qeyd edək ki, Türkiyəyin məşhur aktyoru Halit Ergenç serialda baş rolu canlandıracaq.