https://news.day.az/azerinews/1713698.html "Kızıl goncalar"ın aktrisası yeni serialda - FOTO Türkiyəli aktrisa Melisa Doğunun yeni layihəsi bəlli olub. Day.Az xəbər verir ki, aktrisa "Yeni bir gün" serialına çəkilməyə hazırlaşır. Melisa "Suzan" obrazı üçün kamera qarşısına keçəcək. Qeyd edək ki, Melisa son olaraq "Kızıl goncalar" serialında "Ayza"nı canlandırıb.
"Kızıl goncalar"ın aktrisası yeni serialda - FOTO
Türkiyəli aktrisa Melisa Doğunun yeni layihəsi bəlli olub.
Day.Az xəbər verir ki, aktrisa "Yeni bir gün" serialına çəkilməyə hazırlaşır. Melisa "Suzan" obrazı üçün kamera qarşısına keçəcək.
Qeyd edək ki, Melisa son olaraq "Kızıl goncalar" serialında "Ayza"nı canlandırıb.
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