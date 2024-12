https://news.day.az/azerinews/1714853.html

Selena Qomez nişanlandı - FOTO

Məşhur müğənni Selena Qomez sevgilisi Benni Blanko ilə nişanlanıb. Day.Az xarici mediaya istinadla xəbər verir ki, məşhur müğənni və "Only Murders in the Building" serialının ulduzu Selena Qomez musiqi prodüseri Benni Blanko ilə nişanlandığını açıqlayıb.