https://news.day.az/azerinews/1719319.html Михаил Швыдкой выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря самолета, принадлежащего авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".
Михаил Швыдкой выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря самолета, принадлежащего авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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